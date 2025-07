Dvojna nagrada za Anjo Drnovšek: Tantandruj in vnovično materinstvo (Suzy)

Simpatična Zasavka na delu na Obali, ki je nastopila v številnih nanizankah, med drugim tudi v Najinih mostovih, namreč z igralcem Dariem Nožićem Serinijem pričakuje drugega otroka.

Vedno je lepo dobiti nagrado. Je priznanje kolegov, občinstva, posameznikov, da si na pravi poti in da delaš dobro. Običajno se s tem ne ukvarjam, ker je najtežje zadovoljiti sebe, moram pa priznati, da sem bila Tantadruja izjemno vesela že zaradi vloge, ki mi je res pomenila veliko, in projekta, v katerega smo kot ekipa vložili res veliko truda,« pravi Anja, ki ima sicer sezono, ki je minila, v spominu po dobrih in odmevnih projektih, ki so segli (kot v Kopru radi rečejo v šali) prek Črnega Kala. Odlična je bila v Treh verzijah življenja v režiji Nine Šorak in seveda Dnevih zavrženosti v režiji Tijane Zinajić.

»Želela bi si, da bi se predstavi še veliko igrali, da bi imeli ljudje priložnost videti tudi ta dva koprska izdelka. Izjemno sem hvaležna, da sem spoznala tudi nove kolege, ki so tokrat gostovali pri nas. To vedno popestri sezono in jo naredi zabavno in igrivo,« pravi Anja, ki sicer prihaja iz Zasavja, a zelo uživa v koprskem gledališču. »Če sem sredi študija, sem seveda na Obali, drugače se zadržujemo na celini. Seveda je težje vse skupaj usklajevati z družinskim življenjem, vendar za zdaj ta mobilnost vsem ustreza,« pove v smehu vsestranska umetnica.

Nadaljevanke bi priporočila vsakemu igralcu

»Nadaljevanke so seveda vedno dobrodošla popestritev tako z osebnega kot kariernega vidika. Nekateri se podajo na to pot zaradi prepoznavnosti, drugi zaradi izkušenj, tretji iz radovednosti. Ker so drugačne zaradi tempa in hitrega načina dela, bi jih priporočala vsem igralcem. Sama se jih rada spominjam tudi zaradi izjemnih ljudi, ki stojijo za kamerami. S temi ljudmi mi je bilo res lepo. Honorarji hollywoodski ravno niso, a so dobrodošla popestritev družinskega proračuna,« se muza igralka, ki je nestrpno čakala konec sezone in začetek počitnic.

»Poletje vedno izkoristim za dobre knjige in nabiranje raznih idej, četudi gre za navadne recepte. Vročina me malo ubija, zato se bolj držim drevesnih senc in intime,« razlaga igralka, katere letošnje poletje bo posebno tudi zaradi tega, ker bo kmalu vnovič mama. Hitro pristavi, da zaradi njenega poklica njihovo družinsko življenje ni nič drugačno od življenja katerekoli druge družine. Ko se navadiš, steče. Tako pač je.

Biti mama je poslanstvo

»Nikoli nisem razumela stavka, da je biti mama poslanstvo, dokler nisem sama postala mama. Takrat vse skupaj pomakneš na stranski tir in se v prvi vrsti posvetiš temu. Vse ostalo je v zaodrju. To je najtežja in hkrati najbolj vznemirljiva vloga, za katero veš, da te bo še nekaj časa presenečala. Že ptički čivkajo, da bomo dobili družbo. Vendar je to vse, kar si želim izdati. Kot sem rekla: najlepše je v intimi drevesnih krošenj in rada bi to intimo zadržala zase. Drugače mi lahko kdo ukrade sapo vetra, ki preide skozi,« veselo sklene.