Dve prelomnici smučarskega asa

Čeprav je 28-letni Celjan Martin Čater že pet let član naše alpske smučarske reprezentance, je šele s prvo zmago na razburljivem smuku v Val d'Iseru dokazal, da se da tudi s skromnostjo, trdim delom in odrekanjem prismučati v sam svetovni vrh. Martinovi starši, oče Stanko, ki je sina dolgo sam treniral na domači Celjski koči in Tolstem vrhu nad njo, in mama Ivanka sta kmalu spoznala, da se je njun sin zaljubil v smučanje, zato sta vseskozi verjela vanj in vsak evro vložila v to, da je lahko sledil svojim sanjam. Martin pa je prvo smukaško zmago v svetovnem pokalu dočakal slabe tri mesece po tem, ko je postal očka ...