Dve legendi na tribunah

Vesela navijača

Glasba in šport združujeta, to dokazujeta tudiin. Ko so namreč igralci Mure, aktualni državni prvaki v nogometu, na domači Fazaneriji premagali prvaka Severne Makedonije, Škendijo, z rezultatom 5:0 in se gladko uvrstili v drugi krog kvalifikacij lige prvakov, sta bila na tribunah med najbolj glasnimi navijači.Njuno veselje je bilo nalezljivo, razigrala pa sta se do te mere, da sta morala svojo srečo ovekovečiti tudi s fotografijo. Oba sta že dobro znana ljubitelja nogometa, Magnifico je v mladih letih celo načrtoval nogometno kariero, ne glasbene.»Ko sem bil še mulc, sem razmeroma resno in ambiciozno igral nogomet,« je povedal pred časom. »Občutek sem imel, da sem eden najboljših igralcev, samo trener tega ni razumel,« se je še pošalil. Nič ne de, zdaj imamo nogometne ase na igriščih in vrhunske glasbenike, ki zanje navijajo, na tribunah.