Dušan Hauptman z boleznijo igra tekmo življenja (FOTO)

V Areni Stožice so se mu namreč poklonili in na tekmi regionalne lige med Olimpijo in Budućnostjo pod strop dvorane dvignili njegov dres.

Poklonili so se mu tudi navijači Green Dragons.

Nikoli več desetice

Kar 16 let je ta Litijan nosil na dresu desetico, ki je od zdaj naprej nihče v Olimpiji ne bo več nosil na hrbtu. Šla je pod strop in v zgodovino. Tako kot je bil Hauptman miren in zbran v času svoje kariere, ko je z verjetno najlepšim šolskim metom rešetal mrežice, je bil miren tudi na slovesnosti. Njegove izjemne sposobnosti so cenili in spoštovali mnogi, zato ne čudi, da so minulo nedeljo z vseh koncev Slovenje ljudje z avtomobili drveli v Stožice, tako kot nekdaj v dobrih starih časih v dvorano Tivoli.

Od zdaj naprej ne bo nihče v Olimpiji imel na hrbtu desetke.

Legende z Dušanom Hauptmanom.

Duletov dres je tam, kamor sodi. V polčasu so so ga dvignili pod strop dvorane v Stožicah.

Poklon navijačev in soigralcev

Hauptmanu so se poklonili tudi navijači Green Dragons. »Vesel sem, da je prišlo toliko nekdanjih soigralcev, Green Dragons, prijatelji, družina ... Vsi moji so na tej tekmi. Ne znam povedati, koliko mi to pomeni,« je po tekmi razmišljal ganjeni Hauptman. Tudi zato, ker se je na tekmi zbralo več kot 6000 gledalcev, ob parketu pa še številni, s katerimi je delil garderobo Olimpije.

Legende z Dušanom Hauptmanom.

Majica za spomin, na katero so se podpisali Dušanovi košarkarski prijatelji.

Desetica je zdaj legendarna številka, ki je ne bo nosil noben član ekipe več.

Vključno s trenerjema Janezom Drvaričem in Zmagom Sagadinom, Borisom Gorencem (ki je Olimpiji predlagal, naj se poklonijo Hauptmanu), Slavkom Kotnikom, Jako Daneuom, Romanom Horvatom, Nebojšo Razićem, Klemnom Zaletelom in drugimi. Boštjan Dobrovoljc, svoj čas eden glavnih operativcev v Olimpiji, je poskrbel, da so se na slavnostno nedeljo na posebno majico podpisali vsi gostje, ki so se prišli Hauptmanu pokloniti v Stožice, Dule pa je bil darila izredno vesel.

Štejejo podaljški

Ob polčasu mu je zaploskala dvorana, zdelo pa se je, da mu je vsak posebej v Stožicah in tudi vsi pred televizijskimi zasloni zaželel predvsem zdravja. Hauptman že več kot dve leti bije boj z rakom, igra tekmo življenja. Zaveda se, da bolezen ni ozdravljiva, a štejejo podaljški. To mu je jasno in tudi zaradi energije in spoštovanja, ki ju je deležen, je odločen, da v podaljških še ni rekel zadnje, predvsem pa je hvaležen izjemni pozornosti in podpori, ki ju dobiva od družine, z ženo Heleno na čelu.

Hauptman spet na parketu!

Olimpija je spomnila na slavne čase kluba, ki je zmagoval tudi po zaslugi Duletovih košev.

Navijačem Green Dragons se je zahvalil za podporo v vseh teh letih.

Dušanov dres je tam, kamor sodi. V polčasu so so ga dvignili pod strop dvorane v Stožicah.

Njegov vnuk obožuje košarko, takole pa je nesel žogo sodnikom na nedeljski tekmi.