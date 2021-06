Đuro vstopil v 60. leto (FOTO)

Zdi se, da je iz leta v leto bolj mladosten, zato kar težko verjamemo, da je Đuro 28. maja dopolnil 59 let. Za vse nas je sinonim bosanskega humorja, ki ga imamo Slovenci tako zelo radi. Ko ni bil sprejet na Akademijo dramskih umetnosti v Sarajevu, se je vpisal na študij novinarstva, umetnosti pa se ni odpovedal. Še naprej je igral, nase opozoril v seriji Top lista nadrealista, na akademijo pa prišel v četrtem poskusu.



V času vojne v Bosni se je preselil v Slovenijo, kjer je hitro dosegel uspeh, najprej s Kliniko Tivoli – pri ustvarjanju te je spoznal Tanjo Ribič, s katero sta se zaljubila na prvi pogled. Ustvaril je nepozabni Teater Paradižnik, medtem ko so šale iz Naše male klinike kar ponarodele. Igral je v številnih pomembnih filmih, med drugim v vojni drami V deželi medu in krvi pod režijsko taktirko Angeline Jolie.



V zasebnem življenju pa najraje kuha brezmesno hrano in uživa v družbi svoje družine.

