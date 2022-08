Dunking Devils: Otroci so najboljše občinstvo

Mojstri spektakla, ki so v zadnjih letih navdušili s preskakovanjem parne lokomotive, skoki z gondole in zabijanjem na drvečem vlaku čez Solkanski most, se po letu 2019 vračajo z nepozabno akrobatsko dogodivščino, s katero bodo Halo Tivoli napolnili kar štirikrat. »Pripravili smo kar nekaj novosti, tudi zasedba je malce drugačna kot pred tremi leti,« obljublja Gašper Novak, član Dunking Devils in akrobat DD Squad. Na spektakel se pripravljajo dolga leta, v zadnjih mesecih pa se pospešeno ukvarjajo s šovom, ki ga že nestrpno pričakujejo, in na katerem bo nastopilo več kot 50 posame...