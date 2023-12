Duhovna svetovalka Maja Debevc: Želje se ne bodo uresničile, dokler imamo kaos v življenju (Suzy)

V svoji zadnji, še sveži knjigi Vi ste kreator svojega življenja podaja razumljive in praktične nasvete, kako vzeti življenje v svoje roke, si dvigniti frekvenco in pritegniti, kar si želimo. Čeprav je pred nami turbulentno leto z veliko ustrahovanja, je dogajanje v svetu vedno refleksija kolektivne zavesti, poudarja. Zato moramo sami postati ljubezen, obilje in mir, znati upravljati s svojimi mislimi, čustvi in občutki ter s sočutjem in razumevanjem pristopiti k tistim v tretji dimenziji. Zakaj so misli in občutki tako pomembni? Ker ljudje ne razumejo, da če se zapletemo v negativne misli i...