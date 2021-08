Duet, ki si ga bosta zapomnili

Le kdo bi si kdaj mislil, da bosta nekdanja informacijska pooblaščenka, televizijska voditeljica in odvetnica Nataša Pirc Musar in pevska diva Helena Blagne nekoč stali na istem odru, v rokah držali mikrofon in skupaj prepevali?



No, prav to se je pred nekaj dnevi tudi zgodilo, in sicer med Heleninim butičnim koncertom na Ruski dači, kjer je to poletje gostiteljica prav Pirc Musarjeva. »Skupaj sva zapeli tradicionalno staro kozaško skladbo S konem po polju idem (Sa konjem pa polju idjom). In veste, kaj?



Prav dobro sva se odrezali,« je na simpatični nastop ponosna naša glasbena diva, ki je Natašo pohvalila, da se je kot pevka odlično izkazala.



Komentarji: