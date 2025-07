Drzni Jože Robežnik: poškodbe so del podvigov (Suzy)

Moški del voditeljskega dvojca najbolj družabne vikend oddaje je zapriseženi kolesar. Včasih se zdi, da preživi več časa na kolesu kakor na nogah ali pred kamerami. Tudi ob tednih, ko Jože Robežnik nima službenih obveznosti, se ne zadovolji s počitkom.

Toda adrenalinske športne aktivnosti so kdaj tudi nevarne, in še preden se zavemo, se lahko znajdemo na tleh. Na srečo jih je Ljubljančan odnesel z nekaj odrgninami, ki jih je ponosno pokazal kot bojne rane. Nekateri z dopusta prinesejo spominke, on si bo to poletje zapomnil po podplutbah in okrvavljeni roki.

Vendar ga niti to ni ustavilo pred podvigom naslednjega dne, ko je znova zajahal svojo mrcino in nabral novih več sto kilometrov. Zato mu je toliko bolj ugajala osvežujoča pijača, ki je sledila na cilju, in posledice padca so bile hitro pozabljene.