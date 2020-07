Drzna Nika Urbas: nič več naivna

Na sonce le še s svojo najljubšo zaščito

, poročena, se je s svojim dragim odpravila na slovensko obalo in si privoščila krajši, a za to nič kaj manj glamurozen oddih. Dobro se je pripravila, saj je dokončno opustila nekdanje razvade, ko je ure in ure nespametno poležavala na žgočem soncu.»Kar nerodno mi je priznati, kaj vse sem včasih počela za zagoreli ten. Bila sem ena tistih, ki jih od jutra do večera najdeš na ležalniku. Sončenje je bila moja najljubša poletna aktivnost, zagorela polt pa glavni kazalnik, ki je odločal o uspešnosti mojih počitnic. Še več. Nisem čisto prepričana, ali je bila uporaba zaščitnega faktorja vedno prisotna. Mladost, pač,« je obujala spomine in nas nagradila s fotografijami, na katerih pozira v kopalkah.Seveda ni pozabila omeniti, da je danes še posebno natančna pri izbiri in uporabi izdelkov za sončenje. Našla je svoj ultimativni sprej, ki ne pušča sledi in celo pomaga pri krepitvi zagorele polti. Zdaj se lahko brez skrbi prepusti žarkom in se domov vrne s sončnim poljubom na svoji koži.