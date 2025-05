Drzna Halle Berry: V živo iz postelje (Suzy)

Oseminpetdesetletna Halle Berry je že pet let srečna v objemu petinpetdesetletnega glasbenika Vana Hunta, s katerim se rada skupaj pojavljata v javnosti in na družabnih omrežjih. Tokrat sta šla korak dlje in se njenim sledilcem oglasila kar iz postelje. Še več kot to, oskarjevka je trenutek izkoristila za promocijo lubrikanta, ki ga je pomagala predstaviti v okviru svoje nove podjetniške ideje, s katero želi pomagati ženskam v menopavzi do bolj udobnega in prijetnega življenja po petdesetem.

Oskarjevka je letos ena od članic žirije v Cannesu.

Sledilce sta tako pozdravila iz Cannesa v Franciji, kamor sta odpotovala za obisk festivala, ki se je prejšnji teden začel na francoski rivieri. Njene osebne izkušnje s perimenopavzo, vključno z izzivi, kot sta suhost nožnice in nihanje razpoloženja, so jo spodbudile k akciji, tako se trudi odpraviti stigmatizacijo in tabu menopavze. Tudi njena platforma poudarja potrebo po odprtih pogovorih in boljših virih za ženske, ki se spopadajo s težavami tega življenjskega obdobja.