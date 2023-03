Družinsko življenje Micka Jaggerja: osem otrok s petimi damami (FOTO)

Mick Jagger ima kar osem otrok s petimi različnimi damami, poleg tega ima pet vnukov in tri pravnuke. Prav nič presenetljivo ne bi bilo, če bi se njegove bivše grdo gledale in druga drugo ignorirale. A resnica je daleč od tega.

Številne nekdanje partnerice in njihovi otroci so si namreč tako blizu, da so na aplikaciji whatsapp ustvarili celo skupino vseh Jaggerjev, v kateri klepetajo in si sporočajo novice. Mick se je poročil le enkrat, z Bianco, ki je nedavno na londonski teden mode prišla podpret Mickovo hčerko Georgio May, ki jo ima pevec z Jerry Hall.

Vsi njegovi otroci Mick + Marsha Hunt Karis (1970) Mick + Bianca Jade (1971) Mick + Jerry Hall Elizabeth (1984) James (1985) Georgia May (1992) Gabriel (1997) Mick + Luciana Lucas (1999) Mick + Melanie Deveraux (2016)

Zanimivo je že to, da je bilo razmerje z Jerry tisto, ki je dokončno razdrlo Mickov edini zakon, ki je bil zaradi njegovega varanja že dolgo na precej trhlih tleh. Tudi Jerry ga je zapustila, ker je bil nezvest in je z njim zanosila brazilska manekenka Luciana Gimenez.

Čeprav je Mick za seboj puščal strta srca, so ženske v njegovem življenju poskrbele, da se vsi otroci, vnuki in pravniku med seboj dobro razumejo in nikoli ne govorijo o polbratih in polsestrah, pač pa so bratje in sestre, ki se zelo radi družijo. Celo šestintridesetletna Melanie Hamrick, nekdanja balerina, ki je rockerju povila najmlajšega sina, se je spoprijateljila z vsemi Mickovimi bivšimi in celoten Jaggerjev klan na njegovi posesti na karibskem otoku Mustique skupaj preživi vsake božične praznike. Stare zamere so pozabljene, pomembnejša je velika, številčna družina, ki se ima rada in se podpira.

Jerry in Bianca sta zakopali bojno sekiro in se pogosto družita.

Georgia May, James in Elizabeth na rdeči preprogi

Mick še vedno nastopa.