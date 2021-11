Anela in Lado nabirata kondicijo

Toplo se obleči in skočiti na kolo – to je moto družine Šabanagić-Bizovičar. Anela in Lado sta izkoristila sončne dni in si nahranila dušo ter telo z družinskim izletom po kolesarskih poteh na obrobju mestnega vrveža.

Pri tem je nastalo nekaj spontanih utrinkov, ki dokazujejo, kako pomirjujoče so v resnici jesenske barve, s katerimi nas obdari narava. Lepote iz bližine ljubljanskega bajerja sta delila s hčerkama in še nikoli doslej jima nismo bili tako blizu. Z nekaj skrivalniškimi triki sta nam vendarle ponudila pridih družinskega vzdušja, ob tem pa smo lahko ugotovili, da je mamica zelo pozorna pri izbiri njunih oblačil.

Lana je zelo vzorna sestrica, saj nič ne uide njenim očem, pa naj bo to zgolj odvezan čeveljc.

Že zgodaj ju navaja na izbran okus, saj je le najboljše dovolj dobro za njeni princeski, medtem ko se očka raje izkaže v vlogi fotografa.