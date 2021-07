Družinski Zoran Dragić

Najbolj priljubljen striček v kampu

Pred olimpijskimi igrami se je preizkusil še v vlogi varuške.

»Bilo je kratko, a sladko,« pravio družinskih počitnicah, ki so bile zaradi priprav na olimpijski turnir precej krajše kot sicer. Vendar to ni pokvarilo vzdušja, saj se je zato bolj intenzivno posvečal svojima otrokoma.Celo tako zavzeto je bil vpet v igrive urice na morju, da je v naročju pestoval še druge otročičke in postal najbolj priljubljen striček v kampu. Košarkar je tudi sicer znan po tem, da je pravi zabavljač in spravlja ljudi v dobro voljo, zato nikomur ni dolgčas v njegovi družbi.Upravičeno pa sta bila največ pozornosti deležna triletna hčerkain petletni sin. Še posebno prikupni prizor je bil, ko sta se pojavila v enakih kopalkah, in glede na to, da se deček že navdušuje nad igro pod koši, ne preseneča, da strumno koraka po očetovi poti. Pregovor 'kakšen oče, takšen sin' je torej pri Dragićevih več kot upravičen.