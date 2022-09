Družinski umetniški trio Cavazza

Družina Cavazza nas navdušuje s svojo neverjetno povezanostjo, ki ne le ostaja, pač pa se iz leta v leto bolj krepi.

Borisov najmlajši sin Aleksander Boris, ki ga ima igralski velikan z nekdanjo ženo Oriano Girotto, šteje 20 let in se je tako kot večina članov njegove družine odločil za umetniško pot. Aleksander je nadarjen pevec in plesalec, poleg tega pa je zbirko kolumn, ki jih je očetova žena Ksenija Benedetti v knjižni obliki izdala pri založbi Sanje, opremil z izvirnimi ilustracijami.

Skupaj pa zelo radi zaidejo v gledališče, zato morda ne bo presenetljivo, če se bo najmlajši član umetniškega klana v prihodnosti odločil, da se preizkusi tudi na gledaliških odrskih deskah.