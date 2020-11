Družinski Jakov Fak: z dekleti v naravo

Ni lepšega kot združiti stvari, ki jih imaš najraje. Jakovu Faku zagotovo največ pomenijo njegova družina in narava, zato neznansko uživa, kadar se lahko s svojimi tremi dekleti poda na športni dan. Ti trenutki so zaradi zahtevne biatlonske kariere redki in toliko bolj dragoceni. Pred začetkom sezone je svoje lepotičke odpeljal v gozd, da se nadihajo svežega zraka in si napolnijo baterije, saj bo v prihajajočih mesecih potreboval ogromno energije. Pred njim je namreč svetovno prvenstvo, ki se bo odvijalo pri nas na Pokljuki, kar mu vliva še dodatno motivacijo za odlične uspehe. Hčerki Mila in Lucija ter žena Matea bodo lahko od blizu navijale za svojega junaka in stiskale pesti, da se bo očka domov vrnil s tako zaželeno kolajno.