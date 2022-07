Družinski dopust Špele Pavlin: Nepozabni trenutki na njihovem otoku

Špelca je ljubezen svojega življenja našla v hokejistu Žigi Pavlinu, ki ga zvesto podpira na športni poti. Zaradi njega se je preselila že na Švedsko, v Kazahstan, Češko, Slovaško.

Najbolj pa je bila srečna, ko je po dolgih letih in neuspešnih poskusih umetne oploditve rodila sina Mathiasa, s katerim jo veže čisto posebna vez. Špela zelo uživa kot mama in ceni vsak trenutek z možem in sinom. Vsi trije pa so zelo nestrpno čakali začetek letošnjega poletja in prvi dopust. Ko so se pogovarjali, kam bi jo mahnili na morje, so se hitro zedinili – vedno je nepozabno na najbolj sončnem jadranskem otoku Hvaru, ki ga te dni že oblegajo številni svetovno znani zvezdniki. Pavlinovi imajo tam svoj mir, s seboj pa so vzeli še kužka.