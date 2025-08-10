Družinski Dejan Krajnc: Babice in dedki so zlata vredni (Suzy)

Sinovi in hčerke znajo svojim roditeljem polepšati življenje. Največje darilo je, ko jih spremenijo v stare starše. Takrat večina znova zacveti. Podobno se je zgodilo pri družini Krajnc, v kateri sta Dejan in snaha Kiara poskrbela, da jim ni dolgčas. Oziroma če se izrazimo v njegovem besednjaku, da 'jim nenehno dogaja'.

Živeti pod isto streho zna biti kdaj naporno, vendar po rojstvu otroka ta skupnost pride še kako prav. Mlada mamica in muzikalni očka si lahko oddahneta, da imata tako prisrčno pomoč, saj se marsikaj razbremeni, ko zlate babičine roke vzamejo v naročje prikupnega vnučka Leva. Na začetku se je treba prilagoditi novi dinamiki, noč se zamenja za dan in spanca je bore malo.

A ob pozornosti družine je tudi zahtevnejše obdobje lažje premagati. Iz tedna v teden se lažje spočijejo, zbujati se ob otroškem smehu pa je najlepša budnica. Dejan je neizmerno hvaležen, da so doma tako povezani in da lahko skupaj uživajo v vseh sladkostih, izzivih in spoznanjih, ki jih v hišo prinese novo življenje.