Družinske vezi Zlatka Čordića

»V naši družini smo moški in fantje spoštljivi do žensk in deklet,« izpostavi glasbenik. S svojimi pesmimi sporoča, da se moramo kot družba zbližati in držati skupaj, kar je tudi glavno pravilo v njegovi družini. Oče Besim mu je privzgojil pomembne vrednote, ki jih sedaj predaja na potomce. Tako gredo ljubezen, poštenje in delavnost iz roda v rod, da se ne bi slučajno katero od pomembnih sporočil izgubilo.

Začetki so bili skromni, a ravno to jim je dalo trdne temelje, na katerih gradijo navdihujočo zgodbo o medsebojni povezanosti. Zdaj je na vrsti tretja generacija, v njej pa je poleg hčerk še sin Aylan, ki ga čaka odgovorna naloga – biti opora sestram in se ne sramovati svojih čustev, kot ga uči ponosni oče Zlatko. Otroci so mu bogat navdih za iskanje glasbenega izraza. Prav zaradi njih je še bolj odločen, da se je treba boriti za svoj prav.