Družinske vezi Nike Zorjan: babica je pravi angel

Popotniški trio je nazdravil z lokalnim pivom.

Različne generacije, a ista strast do življenja. To druži dame v družini, ki je skupaj s sestrov objem stisnila babico. Ta je pri 86 letih zelo vitalna, polna ljubezni in slikovitih zgodb iz mladosti.»Babica je družinski angel in ni čudno, da nosi tako lepo ime. Tisti, ki nas poznajo, radi rečejo, da smo Zorjanove marsikaj podedovale po njej. Zelo sem ponosna nanjo in je moja vzornica. Samo želim si lahko, da bom v njeni starosti tako čila in bistroumna,« je ponosna vnukinja, ki se je te dni s fantomin prijateljemmudila v Pragi.V češko prestolnico so se podali na kulinarično-turistični izlet, se zabavali ob poslušanju tamkajšnjega jezika in se vrnili z drobnimi spominki za svoje najljubše.