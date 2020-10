Družinska zabava Kopitarjevih v luksuzni soseski (FOTO)

Kakšna prodaja slovenskega podjetja tujcem! Za 360 milijonov evrov

Ajdovska družba Bia Separations je dobila novega lastnika. Za 360 milijonov evrov jo je kupilo nemško podjetje Sartorius, eden vodilnih mednarodnih partnerjev biofarmacevtske industrije in raziskovalnega sektorja pri razvoju in proizvodnji zdravil. Posel morajo odobriti še regulatorji, prevzem pa naj bi bil končan do konca letošnjega leta. Družba Sartorius bo, kot so zapisali na spletni