Družinska Lea Mederal

Zgodaj je treba začeti navajati svoje drage na to, da bi tudi oni vzljubili stvari, ki so nam blizu. Tega načela se drži postavna Lea Mederal, voditeljica avtorske oddaje, v kateri se z znanimi obrazi potepa po Sloveniji.

Zaradi ustvarjanja družine so njeni televizijski pohodi sicer še na počitnicah, a to ne pomeni, da mlada mamica zanemarja svojo veliko strast. Zdaj celo v dvoje vzdržuje kondicijo, saj se po hribih in dolinah podi s sinčkom Julijanom. Pred letom dni je osmislil njeno življenje in od takrat sta nerazdružljiva.

Lepi jesenski dnevi so kot nalašč za pobeg do lažje dostopnih krasot naše zelene dežele, da lahko z njimi obeležita prvo svečko na torti. Glede na to, kako zvedavo prikupni deček opazuje naravo, pa bo imela Lea tudi v bodoče odlično družbo za rekreativne podvige in nabiranje gorskih kilometrov.