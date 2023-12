Družinska Ani Frece (Suzy)

Ani Frece si letos ob misli na veseli december najraje zavrti določeno skladbo. Pevka je namreč skupaj z glasbenimi fanti ljubitelje prazničnih melodij obdarila s prav posebno pesmijo. Z zasedbo Hotel za srečo so ji dali naslov Moj božični hit, na koncu pa se je vse skupaj razvilo v velik družinski projekt. Njen mož Roman in hčerki Miša ter Beti so nastopili pred kamerami – in dobili smo pravo božično poslastico.

»Takšna snemanja so redka, kajti zaradi narave dela se je težko uskladiti. In če je le mogoče, bi rada, da se ljudje bolj pogosto družimo, skupaj kaj dobrega skuhamo in se v topem domu z najdražjimi crkljamo,« nam sporoča Ani, ki pravi, da je v enem od najlepših obdobij življenja.