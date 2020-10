Družino razvaja z domačimi jedmi

Mojster polnjenih paprik

Nekateri glasbeniki niso spretni le na odru, temveč tudi za štedilnikom. Modrijan, očka dveh otrok, je odličen primer, da znajo tudi moški mojstrsko vrteti kuhalnico in za svojo družino pripraviti slasten obrok.Rok, ki obožuje domačo hrano, še posebno jedi na žlico, se je pred kratkim lotil priprave polnjenih paprik, ki zahteva čas in potrpljenje. Zavihal je rokave in skuhal odlično jed, ki je zelo teknila njegovim domačim.Rok je sicer pred časom priznal, da bi imel gostilno, če ga pot ne bi zanesla v glasbene vode. Ker pa se mu je izpolnila največja želja in je postal glasbenik, največkrat kuha za svojo drago in njuna malčka. V domači kuhinji jim tako pogosto pripravi kosilo, po katerem si vsi oblizujejo prste.