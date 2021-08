Družinica se je povečala

Kako neki bi se mu lahko uprli?!

Tik pred začetkom novega šolskega leta se je družinaodločila, da je čas, da se poveča še za enega člana. Ta je malce bolj kosmat, predvsem pa strahotno ljubek. Najbrž ni naključje, da se jim je kužek pridružil ravno ob osmem rojstnem dnevuFotografijo je ponosno objavil očkainna prvi pogled je videti, da so si omislili kosmatinca pasme labradoodle ali goldendoodle. To sta dve novejši pasmi, kužki pa so mešanci kodra z zlatim prinašalcem ali labradorcem. Slednjim pripada tudi eden najbolj znanih psov na svetu, Gustl, ki dela družbo hokejistuin njegovim LA Kingsom, ki ima celo vlogo terapevtskega psa. Kakršnakoli bo že vloga novega Bagole, nedvomno jim bo nudil veliko crkljivih užitkov in trenutkov.