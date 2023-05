Družina Yebuah: Slavimo brezpogojno ljubezen

Sestri Yebuah nas pogosto navdušujeta s svojo zgodbo o odraščanju, s katero opozarjata na bogastvo raznolikosti družbe. Tokrat pa sta se dvojčici dotaknili bistva, ki ju je napolnilo s ponosom in navdušenjem, da lahko danes vsi skupaj slavijo brezpogojno ljubezen.

»Zagotovo me določa pogum mojih staršev, torej očetov, da je pred toliko leti zapustil domovino, in mamin, da se je poročila z Gancem. Oba me učita, da je družina najpomembnejša vrednota,« je strnila misli o pomenu najbližjih operna pevka Irena. Temu se pridružuje tudi Leticia, in čeprav se zavedata, da ni bilo vedno najlažje, je s podporo najbližjih in ljubeznijo do sočloveka mogoče premagati vsak predsodek. Danes to zavedanje predajata na otroke in soustvarjata strpno, spoštljivo družbo, zato si zaslužita velik poklon.