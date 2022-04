Družina Vardjan: končno vsi na kupu

Najlepši trenutki so, ko se na kupu zberejo vsi, ki ti v življenju nekaj pomenijo. Pri glavnem in odgovornem uredniku razvedrilnega programa Vanji Vardjanu se to zgodi večkrat na leto.

Prazniki ali poletne počitnice so zadosten razlog, da se sreča velika in predvsem povezana 'familija'. Približuje pa se še en dogodek, nad katerim se vsi navdušujejo: Evrovizija, ki bo letos še posebno blizu. Nazadnje so bili skupaj v Tel Avivu, zdaj pa, če bo sreča mila in bodo poostreni pogoji dopuščali, se bodo zapeljali v Torino.

Mami Katarina, otroci Luka, Gala in Katja ter njihove ljubezni Lara, Gregor in Anže bi se z največjim užitkom podali na italijanski potep, saj se odlično razumejo in je vzdušje vselej sproščeno, zabavno. Še prej pa bodo lahko odigrali mali nogomet, saj jih je za celo ekipo in dobro se ve, kdo bo nosil kapetanski trak.