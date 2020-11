Družina Milić na prelomnici: Tara se seli v Ameriko

To je šele začetek, menita Marko in Vesna, ki ne skrivata sreče in ponosa ob novi življenjski prelomnici svoje prvorojenke. Mama Vesna se trenutno z osemnajstletno Taro Katarino, štirinajstletno Elo Nalo in devetletno Milo Ano mudi v Italiji, kjer imajo drugi dom in kjer najstarejši dve pridno trenirata tenis, Marko pa je v Sloveniji, saj kot svetovalec stoji ob strani reprezentanci med kvalifikacijami za evropsko prvenstvo leta 2022. Čeprav se trudijo čas preživljati skupaj, jim to doslej zaradi šolskih in poslovnih obveznosti ni vedno uspelo, letos pa je situacija zaradi novega koronavirusa malce drugačna in je lahko družina ...