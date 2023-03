Družina Matthewa McConaugheyja

Na pariškem tednu mode se je oglasila Camila Alves, žena igralca Matthewa McConaugheyja, ki je s seboj pripeljala sina Levija in hčerko Vido, doma pa pustila 10-letnega Livingstona. Ameriški igralec in brazilska manekenka sta skupaj že skoraj sedemnajst let, in prav zato, ker otrok običajno ne izpostavljata žarometom, so mnogi osupnili, ko so videli, kako močno je 14-letni Levi podoben očetu.

Trio McConaughey je navdušil v francoski prestolnici.

Trinajstletletna hči je izrezana mamica, vsi skupaj pa so se na modni reviji Stelle McCartney pojavili, oblečeni v bež tone, usklajeni od glave do peta. Igralec je povedal, da mu je družina spremenila življenje. »Zaradi Camile sem nehal igrati samo v romantičnih komedijah,« je povedal. »Od nekdaj pa sem si želel biti oče, to zame ostaja vrhunec življenja. Prav nič na svetu ni pomembnejše,« je dejal.