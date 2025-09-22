Družina Krajnc: tri generacije ljubezni (Suzy)

To so občutki, ki prežemajo Dejana Krajnca, odkar sta s Kiaro Haas povila dečka Leva. Imenu primerno je takoj postal kralj družine, saj mu prilagajajo vsakodnevni ritem življenja.

»Kar ne morem se ga nagledati in naužiti njegove bližine. Verjamem, da vsi starši upravičeno trdijo, da je njihov otrok najlepši in najbolj krasen, tudi midva nisva izjema pri tem. Navdušenju se pridružijo še babice in dedki, zato doma prekipeva od ljubezni treh generacij,« je navdušen glasbenik.

»Težko je opisati, kako vzhičen sem, ko vidim, da je rojstvo sina osrečilo mojo mamo Nives. Zanjo se je začelo novo poglavje, ko je dobila vnuka. Verjamem, da bo tudi njuna vez tako močna, kot sva ga ustvarila z mojo babi Ano,« je čustven Dejan, ki je pred kratkim doživel še enega od družinskih vrhuncev.

»V kapelici Svete Barbare smo krstili Leva. Zanimivo je, da sem bil prav v njej kot prvi otrok krščen jaz. Oba je krstil legendarni duhovnik Dori,« še izvemo in se veselimo njegovih novih starševskih dogodivščin.