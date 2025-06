Družina Benedetti-Cavazza: Kolektivni obisk frizerja (Suzy)

Ksenija Benedetti in Boris Cavazza stvari počneta v paru. Tudi urejanje pričeske je v znamenju dvojine, razen kadar se jima pridruži še puhasta Ejti, takrat je obisk frizerskega salona podoben družinski ekspediciji. Na fotografiji so vsi trije in zdi se, da se vsak od njih lahko pohvali z osveženo podobo. V resnici je pod škarje sedel le slavni igralec, a njegovi ljubljenki sta očitno vedno do potankosti pripravljeni za fotografsko poziranje.

Vse je na svojem mestu, še bolj zabavno je opažanje njunih prijateljev, ki pravijo, da imata Boris in prikupna kodrava psička isto barvo 'las'. Le nekdanja prva dama protokola sivino skriva pod 'blond' prelivom, da ohrani mladosten videz. Nekateri jo že nagovarjajo, naj se prepusti naravi in spremeni odtenek, da bodo postali še bolj usklajeni trio.