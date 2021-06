Družina Amy Winehouse v šoku zaradi nove knjige

Amyjin oče Mitch je še nedavno trdil, da je Tyler član njegove družine.

Deseta obletnica smrti

je umrla 23. julija 2011 – uradno zaradi zastrupitve z alkoholom, a pevka s prečudovitim kontraaltom je imela žal veliko težav z odvisnostjo večino svojega odraslega življenja.Izjemno nadarjeni Angležinji je pred nogami ležal ves svet, njena družina pa je vedno trdila, da je bila preprosta mladenka, ki je imela le to težavo, da je bilo njeno srce prekrhko. Nedvomno je bila majceno, drobno dekle z veličastnim glasom, o katerem ni bilo ne duha ne sluha, ko je zadnjič v življenju nastopila v Beogradu 18. junija. Tam naj bi začela evropsko turnejo, potem ko je spet prišla s klinike za odvajanje od odvisnosti. Koncert je začela z enourno zamudo, potem pa se je opotekala po odru in večino pesmi mrmrala.Poslušalci so jo izžvižgali, pevka pa se je vrnila domov in odpovedala preostale nastope. Čez en mesec je umrla.Amy kljub zlatemu srcu ni imela veliko pravih prijateljev. Izkoriščal jo skorajda vsak, s katerim je prišla v stik. Njeni starši so bili prepričani, da je edini prijatelj, ki se nikoli ni poskušal okoristiti z njo,, s katerim sta se spoprijateljila, ko sta imela komaj 12 let. Zdaj pa bo izšla knjiga izpod njegovega peresa, v kateri je zapisal, da je bil edini prijatelj, ki mu ni nihče plačal, da je pazil nanjo.Trdi, da je od 14. leta jemala antidepresive in da je bil njen oče jezen, ker je zapela v duetu s. Amyjina družina je šokirana, da poskuša Tyler po dolgih letih obogateti na pevkin račun. Glede na to, da sta celo živela skupaj, pa marsikdo komaj čaka, da dobi v roke novo knjigo o tragičnem življenju temne zvezde.