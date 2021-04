Družijo se še naprej

Večtedensko sobivanje v hotelu sredi Budimpešte je pustilo posledice. Te se kažejo tako, da se komentatorji šova Kdo si ti? Zvezde pod masko tudi po končani sezoni še niso naveličali drug drugega. Celo več, prav pogrešajo se, zato komaj čakajo toplejše vreme in boljše koronske razmere, ko bodo lahko priredili piknik.



Do takrat pa bodo abstinenco po druženju krotili z medsebojnimi obiski. Jasna Kuljaj je že izkoristila priložnost in pozvonila na vrata zaročencev, ki sta jo z veseljem povabila na kozarček ali dva. Saša Lendero in Miha Hercog sta upravičila sloves odličnih gostiteljev, saj se je voditeljica v njuni družbi dobro zabavala, kar dokazuje s fotografijo.



Na njej so trije prešerni nasmeški in samorog, katerega vloga je za zdaj še skrita, kajti nekaj mora vesela druščina vendarle zadržati zase.



