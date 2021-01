VESNA V. GODINA

Drugačno mnenje je nevarno za preživetje

Znana je po svojem odločnem nastopu in izoblikovanem mnenju, poleg tega pa je doktorica socioloških znanosti in predavateljica socialne in kulturne antropologije, publicistka in kolumnistka. Zato smo se z njo pogovarjali o tem, zakaj Slovenci ubogamo in kako se upiramo, o naši vladi in šolanju od doma.