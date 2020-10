Druga fotografija v dveh letih

Smučarski skakalni as Peter Prevc in njegova žena Mina sta zelo skrivnostna, ko besede nanese na njuno zasebno življenje. Pred dvema letoma sta postala oče in mati malemu Ludviku, njegovih fotografij pa v nasprotju s številnimi slovenskimi zvezdniki ne objavljata. No, Peter je dvakrat naredil izjemo. Spomladi, ko smo se znašli sredi epidemije koronavirusa, in pred nekaj dnevi, ko je praznoval 28. rojstni dan. Ponosni očka je na instagramu objavil fotografijo, na kateri objema svojega edinca, v drugi roki pa drži voščilnico, na kateri je sinkov odtis stopala. S fotografijo je raznežil številne prijatelje in sledilce, ki so mu ob tej priložnosti iz srca čestitali.