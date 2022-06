Drobno srce v videospotu (FOTO)

SOS kvintet se je v nizu oddaj Zimski pozdrav pojavil kot eden od ansamblov, ki se bodo na letošnjem finalu festivala Slovenska polka in valček (SPV) septembra predstavili z valčkom z naslovom Drobno srce.

Z njim so povsem očarali tako strokovno komisijo, ki jih je poslala v finale, kot tudi številne oboževalce, saj so se mnogim med njimi ob poslušanju orosile oči. SOS so ansambel, ki navdušuje s svojimi skladbami tako tiste, ki prisegajo bolj na zabavne skladbe, kot tiste bolj tradicionalne, za katere ni prave veselice brez polk in valčkov.

SOS kvintet je navdušil v oddaji Zimski pozdrav.

»Ker je okus poslušalcev zelo raznolik, imamo prav tak repertoar, saj igramo na porokah in veselicah, še največkrat pa kot presenečenje na kakšni zasebni zabavi,« nam pove pevka Kaja Humski, dekle z izjemnim glasom in stasom. »Ljudje zelo radi plešejo, pojejo in uživajo, ko zaigramo,« pravi odličen trobentač Andrej Gorenjak, čigar petnajstletni sin Anej prav tako nadaljuje družinsko tradicijo in je izjemno uspešen trobentač, z veliko nagradami z raznih tekmovanj, tačas pa se poteguje za zmago v projektu Mladi upi.

Na državnem tekmovanju TEMSIG je bil dvakrat zaporedoma državni prvak. V prihodnosti pa si želi postati trobentač – solist in se udeležiti čim več masterclassov pri svetovno znanih mojstrih trobente.

A vrnimo se k SOS kvintetu, ki v tekmovalnem valčku Drobno srce opeva pričakovanje mamice, ko ta izve, da pod srcem nosi novo življenje. Čustva, prepletena v skladbi, rastejo iz verza v verz in tudi SOS-ovci pravijo: »Ta skladba je pisana nam na kožo. V trenutku smo jo začutili in jo z veseljem izvajamo na naših nastopih.«

Pesem je torej posvečena vsem, ki jim otroci pomenijo ves svet, in tistim, ki so morda prav zdaj v veselem pričakovanju. Klarinetist Primož Krajnc pove, da so veseli, da imajo v skupini Andreja Gorenjaka, ki je izjemen komponist. »Hvaležni pa smo kolegici, tekstopiski Veri Šolinc, ki je opravila izjemno nalogo. Še vedno pa sodelujemo z Luko Krofom, ki skladbe uredi tako, da se v njih zrcali in sliši smisel,« pravi Primož. Pevka Kaja pa doda: »Srečna sem, da sem članica banda, ki ustvarja tako dobro glasbo. Da lahko v vsako skladbo dodamo nekaj svojega in da na koncu z njo prepričamo tako sebe kot tudi izpolnimo pričakovanja občinstva.« Izjemno so počaščeni, da bodo s skladbo Drobno srce nastopili v živo v finalu SPV, ki ga prireja RTV Slovenija.

Kaja Humski je pevka kvinteta.

In takrat seveda upajo na podporo vseh, ki so v njihovi skladbi začutili veliko energije. Seveda pa so za omenjeni valček že posneli videospot, kakršen se za tako nežno in čutno skladbo spodobi. »Nežno in navdihujoče naj bo,« je dejal Dobran Laznik iz Kiki Riki films, ki je z Grego Šteharnikom ustvaril scenarij in videospot, ki so ga posneli na Koroškem, spravil v obliko, ki je že vidna na portalu youtube.