Drama zvezdnice: objokana in obupana (Suzy)

Pred kratkim so med tabloidne vrstice privršale novice o izdaji v zakonu Natalie Portman. Z Benjaminom Millepiedom naj bi se pred dobrim letom dni za kratek čas že razšla, a jima je uspelo zakrpati odnos, potem pa je oskarjevka marca letos odkrila, da jo je 46-letnik prevaral. Zvezo sta rešila, on pa je obljubil, da tega ne bo nikoli več storil, a so ga zdaj najnovejše fotografije postavile na laž. Igralko, ki je pravkar praznovala 42. rojstni dan, je mož, ki ga je spoznala med snemanjem filma Črni labod, menda prevaral s 25-letno okoljsko aktivistko Camille Étienne. Kako dolgo je trajalo razmerje, ni znano, a afero so (ponovno) razkrili paparaci, ki so ju ujeli, ko sta 24. maja vstopila v njegovo pisarno in iz nje izstopila dve uri pozneje.

Camille Étienne je aktivistka, ki se bori za socialno pravičnost in podnebne spremembe, ustvarila je več kratkih filmov in napisala tudi knjigo.

Hitro so se oglasili tisti, ki se spominjajo začetkov zlatega para. Ko se je namreč zaljubil v ljubko igralko, je bil Millepied v razmerju z balerino Isabello Boylston, s katero je tudi živel. Ko mu je srce vnela Natalie, je spakiral kovčke in jo zapustil. Volk dlake ne menja, pravijo.

Ameriška igralka izraelskega rodu se je s francoskim koreografom in baletnikom poročila leta 2012, rodila pa mu je dva otroka: 12-letnega Alepha in šestletno Amalio. Čeprav se razen premier svojih filmov redko udeležuje dogodkov, se zadnje čase veliko pojavlja v javnosti: videli so jo na nogometni tekmi in na teniškem turnirju French Open, kjer je široko nasmejana vsem dvomljivcem dajala na ogled svoj poročni prstan, ki ostaja na njenem prstancu. Fotografije pripovedujejo malce drugačno zgodbo, saj so ju paparaci ujeli, ko sta med igro otrok sedela na klopci v parku in imela precej neprijeten pogovor, med katerim si je igralka brisala solze.

Natalie skrbno varuje zasebnost družine.

Lani sta se ponovno združila že pred deseto obletnico poroke in vse je bilo videti v najlepšem redu.

Zakonca se menda močno trudita premostiti razlike, Benjamin pa na vse kriplje poskuša doseči, da bi mu Natalie oprostila. Kakšna bo usoda njunega zakona, bo povedal le čas.