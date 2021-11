Dragoceno prijateljstvo

Redke stvari so tako dragocene, kot je dolgotrajno, iskreno prijateljstvo. Z njim se lahko pohvalita Miki Vlahovič in Vili Resnik. Kadar se srečata glasbena kolega, je to nova priložnost za zabavno druženje in pevske urice.

Eno njunih zadnjih srečanj je bilo še posebno čustveno, saj je Miki Viliju prvemu zaupal, da pripravlja prvovrstno presenečenje za ženo Petro za njuno 25. obletnico poroke, in da ji bo za darilo posvetil pesem. Naslovil jo je z Ostala si in ji dodal tudi vizualno podobo.

V spotu nastopajo vsi njegovi ljubljeni družinski člani, kar je v pevcu in avtorju vzbudilo najlepša čustva. Ob srebrni poroki sta si zaljubljenca prebrala nove zaobljube in naredila prve plesne korake proti zlati obletnici. Ljubezen je pri Vlahovičevih pogosto razlog za slavje in skupno preživljanje časa, zato ne preseneča, da so tako uigrana in povezana družina.