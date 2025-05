Dragićevi prijatelji namigujejo poroko. Jih bosta zlati kapetan in Greice poslušala? (Suzy)

Prijatelji Gorana Dragića namigujejo, da bi se morala z Greice Murphy poročiti. O tem jih vedno znova prepričata zaljubljenca sama, ker naj bi se zasebno vedla kot stara zakonca. Čeprav naš oboževani košarkar v pokoju trdi, da ne namerava še enkrat stopiti pred oltar, se njegova draga ne bi branila novega prstana. Nedavno mu je javno izlila vso naklonjenost ob praznovanju rojstnega dne. To je storila s fotografijo, na kateri sta videti kot sveže poročeni par. Ljubljančan, ki se mu naravna srebrnina v laseh lepo poda, saj ga naredi šarmantnega, se na govorice o drugem zakonu ne odziva. Raje se prepušča toku življenja, ki ga je tudi doslej vodilo do najlepših spoznanj. Za zdaj mu je najbolj pomembno, da se njena in njegova otroka odlično razumejo, kar ustvarja pravo družinsko idilo.