Dragi Miro Majcen!

To je le utrinek njegovih mojstrovin iz dokumentarnega filma Strast do letenja.

Večina fotografij priljubljenih televizijskih formatov je delo Mira Majcna, tudi tale, na kateri sta Tara Zupančič in Peter Poles.

Miro ob svoji fotografiji kultnega kitarista skupine Rolling Stones

Miro Majcen je odličen fotograf in ljubiteljski pilot, ki je zadnja leta nepogrešljivi del flote starinskih letal, združenih v avstrijsko ekipo Flying Bulls. Med vračanjem z mitinga na Poljskem je dvosedežno letalo T-28B Trojan po strmoglavljenju razpadlo na več delov in zagorelo. Pilot je žal izgubil življenje, naš fotograf pa se še vedno bori za to, da bi jo odnesel s čim lažjimi posledicami. Sicer pa je Miro nepogrešljivi del družabnih dogodkov in šovov televizijske hiše Pro Plus, še posebno se posveča delu za spletni portal 24ur.com.

Pišem ti pismo, ker je še mnogo prerano, da bi šel med angele, čeprav si tako rad med njimi, tam visoko nad oblaki, kamor te z nevidnim magnetizmom mami ljubezen do letalstva. Globoko nas je pretreslo, ko smo izvedeli, da je na tvoji nedavni avanturi legendarna jeklena ptica nenadoma zgrmela na zemljo in ogrozila tvoje življenje. Streznilo nas je, kako minljivi smo in kako premalokrat si povemo, da se imamo radi.Ti nam to že 20 let kažeš na svojstven, edinstven način. Tudi mene si že večkrat ujel v svoj čarobni objektiv, skozi katerega tankočutno gledaš na svet, četudi imaš rad vonj po kerozinu in dimu rokerskih koncertov. Skupaj sva ušpičila tudi nekaj vznemirljivih zgodb, zato naivno prepričujem usodo, naj tokrat naredi izjemo in ti prizanese s posledicami hude nesreče. Tvoji fotografski prijatelji so mi pomirili duha, saj naj bi se ti stanje izboljševalo, čeprav še nekaj časa ne boš smel poleteti tja, kjer si bil zares svoboden. V naših srcih je te dni vnovič oživel spomin na prodajno razstavo, v katero si zajel dve desetletji slikovitega ustvarjanja. Nitinitinista ubežala tvojemu ostremu očesu in upravičeno nista mogla skriti navdušenja, ko sta se ugledala na velikem platnu.Družabni dogodki brez tvojega fotografskega podpisa bi bili pust utrinek nekega dne, priljubljeni šovi televizije POP TV, za katero si ustvarjal zadnjih 12 let, pa bi usahnili v pozabo z naslednjo sezono. Kajti ti vsemu vdahneš nesmrtnost, vsak tvoj motiv, shranjen v digitalni zapis, dobi novo dimenzijo, zato si sebično želim, da bi nas navduševal še dolga leta. V imenu vseh novinarskih kolegov in prijateljev ti želim čim hitrejše okrevanje in nešteto neprecenljivih fotografskih podvigov.Tvoj Tomaž