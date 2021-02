»Dragi, kdaj greva spet na morje?!« (FOTO)

Ah, kakšen razgled

Tudi Doroteja Premužič objokuje trenutne razmere, ki ji onemogočajo, da se poda na njej tako ljub grški otok Mikonos. Tam je redna gostja in uživa v razvajanju, razkošnih zabavah in paradi najdrznejših kopalk. Le komu se ne bi storilo milo ob pogledu na ta čudoviti razgled in vročo postavo?! Foto osebni arhiv/Instagram

Tropsko raztezanje

Če nimaš novih fotografij za objavo, potem se je treba znajti z arhivskim materialom. Tega se zelo dobro zaveda Tjaša Perko, zato je pobrskala po albumu in izbrala eno svojih najljubših. »Težko je imeti nov material, ko pa ne smemo potovati,« je pripomnila in nas skupaj z Rokom popeljala na Bali, kamor tudi sicer zelo rada zahajata. Ob tem nam je predstavila še obvezno jutranje tropsko raztegovanje. Foto osebni arhiv/Instagram

Vročina bo počakala

Takole se je Špela Grošelj pred natanko enim letom namakala na rajski plaži Vietnama, saj je kot velika navdušenka nad Azijo redno obiskovala tamkajšnje dežele prijaznih ljudi in odlične hrane. Tokrat pa je morske valove zamenjala za sneg in ob kaminu obujala spomine na tople zimske tedne. Foto osebni arhiv/Instagram

Pogreša Dalmacijo

Pevka Alya je med tistimi, ki jim je vsega dovolj. Mraz, prepovedi in še kaj se je znašlo na njeni listi odvečnih stvari, brez katerih bi bilo življenje veliko lepše. »Zima, zdaj pa tako, če ne greš, se mi bo zmešalo. Dost je bilo za letos, zato adijo,« je požugala letnemu času, do katerega ne goji pretiranih simpatij. Pogreša ljubo Dalmacijo, kjer jo čakajo hiška, morje in bikinke, z njenimi občutji pa se poistoveti veliko somišljenikov. Foto osebni arhiv/Instagram

Morsko razvajanje

Igralski par se navdušuje nad potovanji, zato je Mojca Fatur pomenljivo vprašala Klemna Slakonjo: »Dragi, kdaj greva spet na morje?!« Zimsko prisilno ostajanje doma jo je sicer presenetilo z navdihom, saj je bila v tem času neverjetno ustvarjalna. Pod njenimi prsti so nastale štiri pravljice, ki bodo izšle še letos, v sklopu delavnice Scenarnica pa je napisala svoj prvi scenarij za celovečerni film. Sploh si ne upamo predstavljati, kakšna bi bila bera kreativnosti, če bi se lahko z ljubim odpravila še na njuno vsakoletno morsko razvajanje. Foto osebni arhiv/Instagram

Tam so se nahranili z vitaminom D, potešili radovednost po odkrivanju novih krajev in izkoristili morsko idilo za športne aktivnosti. Letos pa je od tradicionalnih potepov ostal le spomin na čase, ko so se lahko svobodno gibali po svetu. Z veliko žalosti in upanja so strastni popotniki z nami delili utrinke, ki si jih želijo že kmalu podoživeti v živo.