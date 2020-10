»Draga Zvezdana! To je manipulacija. To je nateg!«

Draga Zvezdana! Jezna sem. Z mamo živiva sami, oče je izginil pred leti, kreten, ne morem mu reči drugače. Mamo je ves čas varal, naju maltretiral, na zunaj veliki frajer, vsi so ga občudovali, doma pa dolgočasen lenuh. Jaz, v najlepših 30., ne najdem tipa, ker samo prežim na lastnosti, ki bi me alarmirale, da hodim z moško gnido. Čeprav vem, da si delam škodo, sem odrasla in bi lahko prevzela odgovornost za svoja dejanja, brez vpletanja svoje preteklosti, se enostavno bojim. Strah me je, da bi se mi zgodilo enako kot mami. Smrtna groza me je moških, ki samo izkoriščajo, ki se samo delajo, lažejo, bojim se intimnih odnosov. ...