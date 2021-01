V 2020. se je zgodilo veliko različnih katastrof, od požarov, poplav, potresov do eksplozij. Zdi se, da se na vseh ravneh dogajajo velike spremembe in pretresi ... Veliko je napetosti in konfliktov. Stari sistemi nočejo spustiti vajeti iz rok, nastajajo novi sistemi in odnosi. Prav zaradi obdobja sprememb je pomembno, da ohranjamo notranji mir in distanco do teh stvari. Namesto da poslušamo grozne novice, vzemimo v roke klasično literaturo in berimo, pojdimo v gozd, sproščajmo se, nikar ne visimo na internetu in družabnih omrežjih. To so pasti, ki nas poskušajo ujeti v določene informacij...