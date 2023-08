Dr. Neja Zupan: V kraljestvu zlatoroga (Suzy)

Sledila sem glasu in odšla na goro. Na točno določen dvatisočak po določeno rožo. V nekem trenutku je postalo zelo napeto. Začutila sem prisotnost različnih živali in občutek je bil precej neprijeten. Ves čas sem si ponavljala: »Zaupam, sledim klicu.«

Nenadoma sem naletela na v klobčič zvitega gada z dvignjeno glavo in sikajočim jezikom. Z občudovanjem sem ga opazovala. In ne glede na to, kako sem se obrnila, je oči uprl vame, kot bi mi sledil. Bil je prvi simbol na poti do zdravja, ki me je čakala.

Nadaljevala sem. Naprej in gor, kot velikokrat rečem. Če gremo samo naprej, lahko samo rijemo, če gremo samo gor, je pot v slovo od življenja. Naprej in gor! Srce je žarelo. Naprej in gor!

Ustavila sem se, da si malo odpočijem. Takrat sem začutila prisotnost zlatoroga, belega kozoroga z zlatimi rogovi. Kozorog je žival moči, ki prinaša duhovno vodstvo. Pomaga nam lahko pri razvijanju notranje modrosti, sprejemanju odgovornosti za svoja dejanja in odločitve ter pri premišljenem reševanju težav. Je simbol vztrajnosti, notranje moči in vzdržljivosti, močno je povezan z naravo. V staroslovanski mitologiji je Zlatorog predstavljal eno najbolj čaščenih mističnih živali. V mitu je opisana tudi zgodba o pogumnem junaku, ki se odloči slediti zlatorogu in osvojiti njegove rogove. To lahko simbolizira premagovanje težav, preizkušenj in osebnih izzivov v življenju. Zlatorog predstavlja cilj, ki ga je treba doseči z vztrajnostjo in pogumom. Prisotnost zlatoroga je bil drugi simbol na moji poti do zdravja.

To je bila spodbuda, naj nadaljujem pot. Naprej in gor! Kot bi me vodil do pašnika, kjer naj bi bile rože, ki sem jih prišla iskat. A ko sem prišla na pašnik, ni bilo tam niti ene rože, po katero sem bila namenjena. Seveda, saj je konec septembra mrzlo, oblačno, vetrovno, deževno, sem si mislila, se usedla in povezala s svojimi vodniki. A ti so mi rekli: 'Kdor išče, ta najde.' Dvignila sem rit in nadaljevala iskanje na področju, kamor me je pripeljal zlatorog.

Dr. Neja Zupan, mentorica za holistični pristop k zdravju in programov iVitalis, Bisernica Consulting FOTO: Dejan Javornik

In glej! Ob eni izmed skal je rasla rastlina, po katero sem prišla. Majhna, drobna, trdoživa, taka kot jaz. Pokleknila sem pred njo, sklenila roke in od sreče in hvaležnosti zajokala. Poklonila sem se in se povezala z njo. Prosila sem jo za dovoljenje, da jo odtrgam. V tistem hipu mi je začela dajati navodila, kako naj jo odtrgam, kako naj pripravim tinkturo in čemu bo to zdravilo namenjeno. Še danes imam najin pogovor živo pred očmi. In vsakič, ko pomislim, se rastlini v mislih poklonim. Vedela sem: rastlina me je poklicala. Videla sem, kako bom z njeno pomočjo lahko pomagala ljudem. To je bil na moji poti tretji močan simbol.

Nekaj časa sem še posedela, potem pa sem se začela vračati v dolino. Bilo je že pozno popoldne in svetloba je začela ugašati. Bilo je tudi oblačno in megla se je razlivala po hribih. V tistem trenutku sem za hip pomislila, da mi ne bo uspelo priti v dolino. Korak se je ustavljal in utrujena sem bila.

A kot bi me stvarnik slišal, sta mimo mene nepričakovano prišla dva planinca. In vzplamtelo je upanje: samo sledi jima in vse bo v redu. Hitela sem za njima v dolino. Glasba je spet odmevala med stenami gora. Pesmi so govorile o luči, miru in ljubezni. Dihala sem, dihala te pesmi, čeprav takrat še nisem vedela, zakaj …

S pomočjo vseh podpornih sil narave in stvarstva sem prišla v dolino. Pozno zvečer sem se vrnila domov. Usedla sem se z rastlino v roki in začutila, kako njena energija teče skozme. Njen duh me je nežno spodbudil, da pripravim tinkturo.

Ko je bila tinktura narejena, sem jo postavila na oltar in prižgala svečo. Usedla sem se pred njo in se ji še enkrat poklonila. Iz nje je sevala močna energija vijolične barve, sijoča in prežemajoča. Takrat je njen duh rekel: 'Začni vsakodnevno jemati tinkturo.'

Saj veš, kam pes taco moli, kajne? No, jaz tega takrat še nisem povezala. Danes, ko to pišem, mi je potek dogodkov kristalno jasen in ima svoj smisel.

Sledi intuiciji.

Dr. Neja Zupan, mentorica za holistični pristop k zdravju in programov iVitalis, Bisernica Consulting