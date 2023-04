Dr. Neja Zupan: Počnimo vse, kar nas dela žive in nam pomaga, da živimo

Z bogatim znanjem ajurvede, TKM, energijske kineziologije, kraniosakralne terapije in šamanskih praks iz Brazilije si je pomagala do ozdravljenja ob invazivni obliki žleznega hormonsko odvisnega raka. Odklonila je kemoterapijo, obsevanja in hormonsko terapijo, začela intenzivno razstrupljati telo ter podpirati zdrave celice, namesto da bi pobijala bolne. V okviru Bisernica Consulting in programov iVitalis pomaga tudi drugim stopiti na pot zdravja, ob tem pa poudarja, da moramo na raka gledati večplastno in da ni kronična smrtonosna bolezen, ampak spodbuda za spremembe.