STOP NASILJU

Dr. Jerca Legan Cvikl: Vedno obstaja izhod

Statistike kažejo, da tudi v 21. stoletju družba še ne razume, da nasilje ni sprejemljivo. Prav zato so tako zelo potrebni projekti, kot je STOP! nasilju, ženske in dekleta. Zamislile so si ga članice Fundacije FSF - Ženske brez meja, ki poudarjajo, da nasilje ni konflikt in da zato zanj ni opravičila. »Ni posledica vedenja žrtev, zanj so odgovorni povzročitelji. In njim moramo znati reči STOP!« zagovarjajo članice. Pobudnica projekta je bila prav naša sogovornica.