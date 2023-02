Dr. Irena Svetek: Ljudje smo neverjetno krvoločna bitja

V romanu z naslovom Rdeča kapica tako poimenuje deklico, ki jo najdejo mrtvo, oblečeno le v rdeč plašč. V Belega volka, drugi del kriminalne trilogije, je vpletla slovansko mitologijo in junake popeljala v Kočevski gozd in Belo krajino, zato vsi že nestrpno čakamo, kaj bo prinesel tretji del, Črni princ. »Ne morem povedati,« se namuzne Irena Svetek. »Lahko rečem le, da gre za odnose. Ti so običajno največja skrivnost.« Prepovedane knjige Doma so imeli ogromno knjižnico. »Police so bile od stropa do tal polne knjig; od humanistike in filozofije do romanov, prebr...