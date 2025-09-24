Dr. Hillary L. McBride, psihoterapevtka: Vsa telesa so dobra – tudi vaše (Suzy)

PSIHOTERAPEVTKA

Kanadska raziskovalka in gostja priljubljenih podcastov je za svoje klinično in akademsko delo prejela priznanje Ameriškega in Kanadskega psihološkega združenja.

V svojih knjigah se poglablja predvsem v našo samopodobo in odnos s telesom, saj se je sama spopadala s prehranskimi motnjami in hujšimi bolečinami kot posledicami dveh prometnih nesreč. Poudarja, kako pomembno je, da se ne doživljamo kot ločene od telesa, ampak se spet povežemo z njim. »Večina ljudi, do 90 odstotkov tistih v zahodni kulturi in skupnostih, ki se jih je dotaknila globalizacija, sovraži svoje telo,« pravi strokovnjakinja za povezanost s telesom v svoji knjigi Modrost vašega telesa (založba Primus). Razočarani smo, če je naše telo drugačno od tistega, za kar nam dopovedujejo, da ...