Na jesensko enakonočje se energija začne premikati v novo smer, ko na potovanju okoli Sonca dosežemo prelomnico. Sonce predstavlja našo ego zavest in je kot motor duše. Ta kaže, kje sijemo in kje živimo svoj polni potencial. Jesen je čas, ko se energija premika navznoter, pomladi pa se energija premika navzven. Obe letni sezoni predstavljata prehodno točko prehoda, metamorfozo. Te prehodne točke so bile svete tudi za naše prednike, ki so jih častili kot čas sprememb in priprav na prihodnje. Enakonočje je čas, ko sta dan in noč enako dolga. Tudi znamenje tehtnice označuje čas moči za ustvarjan...