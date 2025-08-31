SPROSTITEV

Dopustniška Gaja Filač uživa v novem raju (Suzy)

Nekoč je že priznala, da je velika ljubiteljica zime in je morje vzljubila komaj v najstniških letih.
Fotografija: Zaljubljena Gaja in David sta poletne dni izkoristila za sprostitev na Hrvaškem.
Zaljubljena Gaja in David sta poletne dni izkoristila za sprostitev na Hrvaškem.

A. K., Foto: osebni arhiv/instagram
31.08.2025 ob 16:40
A. K., Foto: osebni arhiv/instagram
31.08.2025 ob 16:40

Gaja Filač, ki smo jo lahko spremljali v izjemno priljubljeni seriji Skrito v raju, je to poletje uživala na oddihu pri južnih sosedih. S fantom Davidom Champaignejem sta se odpravila na otok Mljet, od koder sta s spletnimi prijatelji delila nekaj fotografij in jih najbolj razveselila s skupnim posnetkom, na katerem igralka nosi dres Lakersov s številko 77 našega Luke Dončića. Delila je še nekaj njunih počitniških utrinkov in pokazala morski zaliv, kjer uživata, vožnjo s trajektom in enaki zapestnici, ki ju nosita.

Nekoč je že priznala, da je sicer velika ljubiteljica zime in je morje vzljubila komaj v najstniških letih. Otok Silba je bil dolgo njena najbolj priljubljena hrvaška lokacija, a v zadnjih letih odkriva Mljet, ki ji je zelo prirasel k srcu. Zaljubljeni par se je nedavno po dobrem letu dni razmerja preselil v skupno stanovanje, kar je za oba ena večjih prelomnic v zadnjem obdobju, in priložnosti za skupne trenutke bo še več.

